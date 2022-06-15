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Вражеские обстрелы жилого квартала Николаева: в доме повреждены 6 квартир, ранен один человек

Вражеские обстрелы жилого квартала Николаева: в доме повреждены 6 квартир, ранен один человек

Киев • УНН

 • 357649 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Российские оккупанты снова обстреляли жилой квартал Николаева. В результате, в четырехэтажном жилом доме повреждены 6 квартир. По предварительной информации, один человек получил ранение. Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич, пишет УНН.

Цитата

«Сегодня днем ​​около 13:00 российские оккупанты снова обстреляли жилой квартал Николаева. Попали в четырехэтажный жилой дом. Разрушена крыша, перекрытие от четвертого до второго этажа, повреждена несущая стена и выбиты окна. В общей сложности в доме повреждено 6 квартир», - написал Сенкевич.

Детали

Сенкевич сообщил, что по предварительной информации, один человек получил ранение. На месте работают спасатели ГСЧС и коммунальщики.

Дополнение

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что сегодня, 15 июня, в Николаеве российские оккупанты обстреляли жилой дом. По его информации, ранения получили пятеро мирных жителей.

Добавим

Российские войска 14 июня обстреливали в Николаевской области населенные пункты Лепетиха и Березнеговатое Березноватской общины, Шевченково Шевченковской общины и Лупарево Галицыновской общины. Также обстрелы пришлись на Прибужановскую общину Вознесенского района.

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