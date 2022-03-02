Обстріл окупантами Житомира: пошкоджено житлові будинки та перинатальний центр
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. В Житомирі внаслідок обстрілу окупантами пошкоджено житлові будинки та Обласний перинатальний центр. Про це УНН повідомляє з посилання на ДСНС України.
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"Наслідки ворожих обстрілів у Житомирі. Постраждали житлові будинки та Обласний перинатальний центр. На місці працюють підрозділи ДСНС", - ідеться в повідомленні.
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Раніше повідомляли, що станом на ранок 2 березня у Житомирі через обстріли загинули 2 людини, 6 поранені.