Обстрел оккупантами Житомира: повреждены жилые дома и перинатальный центр
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В Житомире в результате обстрела оккупантами повреждены жилые дома и Областной перинатальный центр. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины.
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"Последствия вражеских обстрелов в Житомире. Пострадали жилые дома и Областной перинатальный центр. На месте работают подразделения ГСЧС", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщали, что по состоянию на утро 2 марта в Житомире из-за обстрелов погибли 2 человека, 6 ранены.