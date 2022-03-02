Обстрел оккупантами Житомира: повреждены жилые дома и перинатальный центр

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"Последствия вражеских обстрелов в Житомире. Пострадали жилые дома и Областной перинатальный центр. На месте работают подразделения ГСЧС", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщали, что по состоянию на утро 2 марта в Житомире из-за обстрелов погибли 2 человека, 6 ранены.



