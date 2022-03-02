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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Ворожий обстріл СБУ, поліції та університету у Харкові: 4 загиблих, 9 травмованих

Ворожий обстріл СБУ, поліції та університету у Харкові: 4 загиблих, 9 травмованих

Київ • УНН

 • 160391 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. У Харкові через ракетний удар по будівлі СБУ у Харківській області, обласному управлінню поліції та Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна травмовано 9 осіб, 10 врятовано з-під завалів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.

Цитата

“Тривають аварійно-рятувальні роботи в адмінбудівлях після ранкового ворожого ракетного обстрілу Харкова. На даний час 10 людей врятовано з-під завалів. Попередньо 4 загиблих, 9 травмовано. На місці працює 21 одиниця техніки ДСНС та 90 чол. особового складу. Роботи тривають”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше повідомляли, що у Харкові через ракетний удар по будівлі СБУ у Харківській області, обласного управління поліції та будівлі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, за попередніми даними, постраждали троє людей.

Згодом стало відомо, що загинуло четверо поліцейських із загону спецназу поліції “СХІД”.

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