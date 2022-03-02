Ворожий обстріл СБУ, поліції та університету у Харкові: 4 загиблих, 9 травмованих
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У Харкові через ракетний удар по будівлі СБУ у Харківській області, обласному управлінню поліції та Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна травмовано 9 осіб, 10 врятовано з-під завалів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
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“Тривають аварійно-рятувальні роботи в адмінбудівлях після ранкового ворожого ракетного обстрілу Харкова. На даний час 10 людей врятовано з-під завалів. Попередньо 4 загиблих, 9 травмовано. На місці працює 21 одиниця техніки ДСНС та 90 чол. особового складу. Роботи тривають”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
Раніше повідомляли, що у Харкові через ракетний удар по будівлі СБУ у Харківській області, обласного управління поліції та будівлі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, за попередніми даними, постраждали троє людей.
Згодом стало відомо, що загинуло четверо поліцейських із загону спецназу поліції “СХІД”.