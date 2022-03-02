В Харькове оккупанты обстреляли СБУ, здание полиции и университет: пострадали три человека

Цитата

"2 марта около 08:10 в г. Харьков в результате ракетного удара по зданию СБУ в Харьковской области, ГУ Нацполиции в Харьковской области и здания Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина предварительно пострадало 3 человека", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщили, что от ГСЧС привлечено 90 человек и 21 единиц техники. Работы продолжаются.

Дополнение

В Харькове российские оккупанты нанесли удар по зданию областного управления полиции.