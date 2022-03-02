У Харкові окупанти обстріляли СБУ, будівлю поліції та університет: постраждало троє осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У Харкові через ракетний удар по будівлі СБУ у Харківській області, обласного управління поліції та будівлі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, за попередніми даними, постраждало троє осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України.
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"2 березня близько 08:10 у м. Харків внаслідок ракетного удару по будівлі СБУ у Харківській області, ГУ Нацполіції у Харківській області та будівлі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна попередньо постраждало 3 особи", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомили, що від ДСНС залучено 90 осіб та 21 одиниць техніки. Роботи тривають.
Доповнення
У Харкові російські окупанти завдали удару по будівлі обласного управління поліції.