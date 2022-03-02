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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Ворожий обстріл СБУ та будівлі поліції у Харкові: загинуло четверо поліцейських із загону спецназу

Ворожий обстріл СБУ та будівлі поліції у Харкові: загинуло четверо поліцейських із загону спецназу

Київ • УНН

 • 261331 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. У Харкові через ракетний удар по будівлі СБУ у Харківській області та обласного управління поліції загинуло четверо поліцейських із загону спецназу поліції "СХІД". Про це повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Триває розбір завалів після варварського удару по офісу Харківської поліції та СБУ. 10 харків'ян вдалося врятувати. Інших дістали із завалів. На сьогодні 4 загиблих. Усі поліцейські із загону спецназу поліції "СХІД", - написав Геращенко.

Доповнення

Раніше повідомляли, що у Харкові через ракетний удар по будівлі СБУ у Харківській області, обласного управління поліції та будівлі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, за попередніми даними, постраждали троє людей.

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