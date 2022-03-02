Вражеский обстрел СБУ и здания полиции в Харькове: погибли четыре полицейских из отряда спецназа

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"Продолжается разбор завалов после варварского удара по офису Харьковской полиции и СБУ. 10 харьковчан удалось спасти. Остальных достали из завалов. На сегодня 4 погибших. Все полицейские из отряда спецназа полиции "ВОСТОК", - написал Геращенко.

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Ранее сообщали, что в Харькове из-за ракетного удара по зданию СБУ в Харьковской области, областного управления полиции и здания Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина, по предварительным данным, пострадали трое людей.