Вражеский обстрел СБУ и здания полиции в Харькове: погибли четыре полицейских из отряда спецназа
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В Харькове из-за ракетного удара по зданию СБУ в Харьковской области и областного управления полиции погибли четыре полицейские из отряда спецназа полиции "ВОСТОК". Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в Telegram, пишет УНН.
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"Продолжается разбор завалов после варварского удара по офису Харьковской полиции и СБУ. 10 харьковчан удалось спасти. Остальных достали из завалов. На сегодня 4 погибших. Все полицейские из отряда спецназа полиции "ВОСТОК", - написал Геращенко.
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Ранее сообщали, что в Харькове из-за ракетного удара по зданию СБУ в Харьковской области, областного управления полиции и здания Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина, по предварительным данным, пострадали трое людей.