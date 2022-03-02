Вражеский обстрел СБУ, полиции и университета в Харькове: 4 погибших, 9 травмированных
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В Харькове из-за ракетного удара по зданию СБУ в Харьковской области, областному управлению полиции и Харьковскому национальному университету им. В. Н. Каразина травмированы 9 человек, 10 спасены из-под завалов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
Цитата
“Продолжаются аварийно-спасательные работы в админзданиях после утреннего вражеского ракетного обстрела Харькова. В настоящее время 10 человек спасены из-под завалов. Предварительно 4 погибших, 9 травмированы. На месте работает 21 единица техники ГСЧС и 90 чел. личного состава. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.
Дополнение
Ранее сообщалось, что в Харькове из-за ракетного удара по зданию СБУ в Харьковской области, областного управления полиции и зданию Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина, по предварительным данным, пострадали три человека.
Впоследствии стало известно, что погибло четверо полицейских из отряда спецназа полиции “Восток”.