Вражеский обстрел СБУ, полиции и университета в Харькове: 4 погибших, 9 травмированных

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“Продолжаются аварийно-спасательные работы в админзданиях после утреннего вражеского ракетного обстрела Харькова. В настоящее время 10 человек спасены из-под завалов. Предварительно 4 погибших, 9 травмированы. На месте работает 21 единица техники ГСЧС и 90 чел. личного состава. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Харькове из-за ракетного удара по зданию СБУ в Харьковской области, областного управления полиции и зданию Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина, по предварительным данным, пострадали три человека.

Впоследствии стало известно, что погибло четверо полицейских из отряда спецназа полиции “Восток”.