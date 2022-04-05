Ворожий обстріл Миколаєва: загинуло 12 людей, поранено понад 40. Відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва 12 людей загинуло, 41 — поранено. Правоохоронці відкрили провадження. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
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"За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що за даними слідства, 4 квітня 2022 року російські окупанти обстріляли цивільне населення у місті Миколаєві. Від вибухів ворожих снарядів пошкоджені житлові будинки та автотранспорт містян, а також об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких лікарні.
"Внаслідок ворожих обстрілів загинуло 12 людей, 41 - отримали поранення, серед них четверо дітей", - ідеться у повідомленні.
Додамо
Раніше повідомляли, що через обстріли Миколаєва загинуло 10 людей.
Нагадаємо
У Миколаївській області внаслідок обстрілів російських окупантів загорілися зерносховище, два житлові будинки та три автомобілі.