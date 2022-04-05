На Миколаївщині через ворожі обстріли загорілися зерносховище, будинки та автомобілі: є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Миколаївській області внаслідок обстрілів російських окупантів загорілися зерносховище, два житлові будинки та три автомобілі. Осколкові поранення дістали цивільні люди. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДСНС.
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У Миколаєві пожежники загасили дві пожежі легкових автомобілів Chevrolet Lacetti та Toyota Camry. У селі Костянтинівка ліквідували горіння зерносховища площею 1600 кв. м. У селі Галицинове загасили пожежу житлового будинку на площі 80 кв. м.
Окрім того, сталося дві пожежі у житлових будинках по вул. Ломоносова у Первомайську (48 кв. м) та вул. Круговій у Миколаєві (10 кв. м). До опікового відділення міської лікарні доправили жінку 1987 року народження.
Також пожежники загасили пожежу автомобіля Hyundai Poni в смт Братське.
Пожежно-рятувальне відділення 4 ДПРЧ та чергову зміну оперативно-координаційного центру залучали для надання допомоги по обстеженню території та будівель внаслідок ракетно-артилерійського обстрілу.
Осколкові поранення дістали цивільні.
Нагадаємо
Внаслідок обстрілів російськими окупантами Миколаєва 4 квітня дістало поранення 61 людина, 10 — загинуло, серед них дитина.