Через обстріли Миколаєва поранено 61 людину, 10 загинуло, серед них дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив про загиблих та постраждалих у місті від обстрілів окупантів. Про це повідомляє УНН.
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"Із-за обстрілів цих покидьків по мирному місту, по дитячій лікарні - померла одна дитина... В місці де "прилетіло" у торгові ряди, померло 9 людей сумарно, 61 поранені", - йдеться у повідомленні.
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Очільник ОДА припускає, що окупанти сіять паніку або відволікають, але те, що вони обстрілюють мирних громадян це факт.
"Я розумію, якби були воєнні обʼєкти - не попали, але це центр міста, це дитячі лікарні, вбита дитина", - додав Кім.
Також голова ОДА сказав, що ЗСУ дає відсіч ворогу, та є збита техніка ворога.
Нагадаємо
Раніше стало відомо, що російські окупанти обстріляли центр Миколаєва, зокрема, цивільні квартали і медичні заклади, серед яких є дитяча лікарня.