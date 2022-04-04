Из-за обстрелов Николаева ранены 61 человек, 10 погибли, среди них ребенок

Цитата

"Из-за обстрелов этих подонков по мирному городу, по детской больнице - умер один ребенок... В месте где "прилетело" в торговые ряды, умерло 9 человек суммарно, 61 ранены", - говорится в сообщении.

Детали

Глава ОГА предполагает, что оккупанты сеят панику или отвлекают, но то, что они обстреливают мирных граждан это факт.

"Я понимаю, если бы были военные объекты - промазали. Но это центр города, это детские больницы, убит ребенок", - добавил Ким.

Также глава ОГА сказал, что ВСУ дает отпор врагу, и есть сбитая техника врага.

Напомним

Ранее стало известно, что российские оккупанты обстреляли центр Николаева, в частности, гражданские кварталы и медицинские учреждения, среди которых есть детская больница.