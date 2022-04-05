В Николаевской области из-за вражеских обстрелов загорелись зернохранилище, дома и автомобили: есть раненые

Детали

В Николаеве пожарные потушили два пожара легковых автомобилей Chevrolet Lacetti и Toyota Camry. В селе Константиновка ликвидировали горение зернохранилища площадью 1600 кв. м. В селе Галициново потушили пожар жилого дома на площади 80 кв. м.

Кроме того, произошло два пожара в жилых домах по ул. Ломоносова в Первомайске (48 кв. м) та ул. Круговой в Николаеве (10 кв. м). В ожоговое отделение городской больницы доставили женщину 1987 года рождения.

Также пожарные потушили пожар автомобиля Hyundai Poni в пгт Братское.

Пожарно-спасательное отделение 4 ДПРЧ и дежурную смену оперативно-координационного центра привлекали для оказания помощи по обследованию территории и зданий в результате ракетно-артиллерийского обстрела.

Осколочные ранения получили гражданские люди.

Напомним

Вследствие обстрелов российскими оккупантами Николаева 4 апреля получил ранения 61 человек, 10 — погибли, среди них ребенок.