Вражеский обстрел Николаева: погибло 12 человек, ранено более 40. Открыто производство

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"При процессуальном руководстве Окружной прокуратуры города Николаева начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по данным следствия, 4 апреля 2022 года российские оккупанты обстреляли гражданское население в городе Николаеве. От взрывов вражеских снарядов повреждены жилые дома и автотранспорт горожан, а также объекты гражданской инфраструктуры, среди которых больницы.

"В результате вражеских обстрелов погибло 12 человек, 41 - получили ранения, среди них четверо детей", - говорится в сообщении.

Добавим

Ранее сообщали, что из-за обстрелов Николаева погибло 10 человек.

Напомним

В Николаевской области в результате обстрелов российских оккупантов загорелись зернохранилище, два жилых дома и три автомобиля.