Ворожий обстріл Харкова: кількість жертв зросла до дев'яти – поліція

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"Кількість постраждалих по вчорашнім обстрілам, на жаль, збільшилася. Станом на 11:00 постраждало всього 38 осіб. З них: 9 загиблих, 29 поранених, в тому числі 5 дітей (одна дитина в дуже тяжкому стані, двоє – стан тяжкий, двоє – середній стан тяжкості)", – повідомив Болвінов.

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