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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Вражеский обстрел Харькова: количество жертв возросло до девяти – полиция

Вражеский обстрел Харькова: количество жертв возросло до девяти – полиция

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июня. УНН. В результате вчерашнего вражеского обстрела Харькова погибли девять человек, ранены – 29. Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, информирует УНН.

Цитата

"Количество пострадавших по вчерашним обстрелам, к сожалению, увеличилось. По состоянию на 11:00 пострадало всего 38 человек. Из них: 9 погибших, 29 раненых, в том числе 5 детей (один ребенок в очень тяжелом состоянии, двое – состояние тяжелое, двое – среднее состояние тяжести)", – сообщил Болвинов.

Напомним

27 июня российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Под обстрелом были Северная Салтовка и Немышлянский район.

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