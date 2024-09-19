Ворожі сили завдали 63 удари по Сумщині: 1 загиблий, 17 поранених
Київ • УНН
За добу війська противника здійснили 63 обстріли Сумської області, спричинивши 141 вибух. Найбільше постраждала Сумська громада, де авіаудар по геріатричному пансіонату призвів до жертв серед цивільних.
За день ворожі війська здійснили 63 обстріли по Сумщині, спричинивши 141 вибух. На жаль, є загиблий і поранені. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
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Під вогнем опинилися громади по всій області, серед яких: Сумська, Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Тростянецька, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська.
Найсерйознішого удару зазнала Сумська громада, де літаки загарбників випустили керовані авіабомби по геріатричному пансіонату. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще 14 отримали поранення.
Середино-Будська громада також потрапила під потужний обстріл із застосуванням авіабомб, FPV-дронів та артилерії. Унаслідок атаки постраждали троє цивільних.
У багатьох інших громадах, таких як Краснопільська та Путивльська, військові агресора використовували дрони, міномети та артилерію, спричиняючи серйозні руйнування.
рф вночі та зранку обстріляла 9 громад Сумщини: двоє загиблих, є поранені 19.09.24, 09:13 • 14135 переглядiв