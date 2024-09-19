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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вражеские силы нанесли 63 удара по Сумской области: 1 погибший, 17 раненых

Вражеские силы нанесли 63 удара по Сумской области: 1 погибший, 17 раненых

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 19:56  •  2193 просмотра

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За сутки войска противника совершили 63 обстрела Сумской области, вызвав 141 взрыв. Больше всего пострадала Сумская громада, где авиаудар по гериатрическому пансионату привел к жертвам среди гражданских.

За день вражеские войска совершили 63 обстрела по Сумщине, вызвав 141 взрыв. К сожалению, есть погибший и раненые. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Под огнем оказались громады по всей области, среди которых: Сумская, Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Речковская, Краснопольская, Тростянецкая, Великописаревская, Путивльская, Новослободская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Свесская, Середино-Будская.

Самый серьезный удар получила Сумская громада, где самолеты захватчиков выпустили управляемые авиабомбы по гериатрическому пансионату. В результате обстрела погиб один человек, еще 14 получили ранения.

Середино-Будская громада также попала под мощный обстрел с применением авиабомб, FPV-дронов и артиллерии. В результате атаки пострадали трое гражданских.

Во многих других громадах, таких как Краснопольская и Путивльская, военные агрессора использовали дроны, минометы и артиллерию, вызывая серьезные разрушения.

рф вночі та зранку обстріляла 9 громад Сумщини: двоє загиблих, є поранені 19 сентября 2024, 06:13 • 12271 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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