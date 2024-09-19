Вражеские силы нанесли 63 удара по Сумской области: 1 погибший, 17 раненых

За день вражеские войска совершили 63 обстрела по Сумщине, вызвав 141 взрыв. К сожалению, есть погибший и раненые. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Под огнем оказались громады по всей области, среди которых: Сумская, Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Речковская, Краснопольская, Тростянецкая, Великописаревская, Путивльская, Новослободская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Свесская, Середино-Будская.

Самый серьезный удар получила Сумская громада, где самолеты захватчиков выпустили управляемые авиабомбы по гериатрическому пансионату. В результате обстрела погиб один человек, еще 14 получили ранения.

Середино-Будская громада также попала под мощный обстрел с применением авиабомб, FPV-дронов и артиллерии. В результате атаки пострадали трое гражданских.

Во многих других громадах, таких как Краснопольская и Путивльская, военные агрессора использовали дроны, минометы и артиллерию, вызывая серьезные разрушения.

рф вночі та зранку обстріляла 9 громад Сумщини: двоє загиблих, є поранені