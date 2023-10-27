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Ворожі диверсанти досить часто намагаються зайти на територію України - Держприкордонслужба

Київ • УНН

 • 150552 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Останнім часом російські диверсанти часто намагаються перетнути кордон та потрапити на територію України, проте безуспішно. Про це в ефірі телемарафону у п'ятницю повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, пише УНН.

Ворожі диверсанти досить часто намагаються зайти на територію України - Держприкордонслужба

Цитата

«Досить часто диверсанти намагаються зайти на територію України, але по території нашої держави вони багато чого пройти не можуть. Наші воїни їх виявляють, одразу відкривають вогонь. У подальшому такі групи відходять за лінію держрубежу», - сказав Демченко.

Деталі

За словами речника ДПСУ, росія досить часто використовує свої диверсійно-розвідувальні групи. Найбільша активність відмічається на напрямку Сумської області.

Групи диверсантів можуть досягати і 10 осіб, їхня основна задача - це диверсії та викриття місць розташування сил оборони України.

Окрім цього Демченко наголошує на тому, що ворожі диверсанти це також загроза для місцевих жителів, бо окупанти відкривають вогонь по будь-яких транспортних засобах, у тому числі і по цивільних.

Тому наразі кордон України постійно укріплюється. «Це, власне, сотні кілометрів і протитранспортних ровів, і сотні кілометрів різного роду парканів з різних елементів, які встановлюються безпосередньо на лінії кордону. Це також знищення всіх можливих шляхів, які йдуть через державний кордон. І на додачу це фортифікаційне облаштування поблизу кордону та прикордоння», – зауважив він.

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