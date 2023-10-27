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Вражеские диверсанты довольно часто пытаются зайти на территорию Украины - Госпогранслужба

Киев • УНН

 • 150552 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В последнее время российские диверсанты часто пытаются пересечь границу и попасть на территорию Украины, однако безуспешно. Об этом в эфире телемарафона в пятницу сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, пишет УНН.

Вражеские диверсанты довольно часто пытаются зайти на территорию Украины - Госпогранслужба

Цитата

«Довольно часто диверсанты пытаются зайти на территорию Украины, но по территории нашего государства они много чего пройти не могут. Наши воины их обнаруживают, сразу открывают огонь. В дальнейшем такие группы отходят за линию госграницы», - сказал Демченко.

Детали

По словам спикера ГПСУ, россия достаточно часто использует свои диверсионно-разведывательные группы. Наибольшая активность отмечается на направлении Сумской области.

Группы диверсантов могут достигать и 10 человек, их основная задача - это диверсии и разоблачение мест расположения сил обороны Украины.

Кроме этого Демченко отмечает, что вражеские диверсанты - это также угроза для местных жителей, потому что оккупанты открывают огонь по любым транспортным средствам, в том числе и по гражданским.

Поэтому сейчас граница Украины постоянно укрепляется. «Это, собственно, сотни километров и противотранспортных рвов, и сотни километров разного рода заборов из различных элементов, которые устанавливаются непосредственно на линии границы. Это также уничтожение всех возможных путей, которые идут через государственную границу. И в дополнение это фортификационное обустройство вблизи границы и пограничья», – отметил он.

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