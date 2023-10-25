Ворожа атака на Хмельниччину: в лікарні перебуває 20 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Славутській громаді на Хмельниччині 22 заклади освіти зазнали пошкоджень через нічну атаку з боку рф. У медазакладах, наразі перебувають 20 постраждалих із різними ступенями ушкоджень. Є — важкі випадки. Про це в ефірі Суспільне. Спротив розповів міський голова Славути Василь Сидор, передає УНН.
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"Місто Славута — мирне місто, в нас немає військових частин, але в 4 годині ночі ми попали під бомбардування і дуже багато шкоди нанесено: пошкоджені школи, садочки, інші об'єкти критичної інфраструктури. Наразі працюють усі служби щодо максимального усунення пошкоджень, які є на території міста та ближніх сіл", — розповів Сидор.
За його словами, станом на 9:00, до медзакладів у громаді із різними ступень ушкоджень звернулося 20 людей.
"Сьогодні, 20 людей у лікарні перебувають, медики надають їм допомогу. Будемо надіятися на покращення. У всіх — різні ступені ураження", — сказав міський голова.
Також, за його словами у Славуті наразі немає жодного закладу освіти, якого б не зачепила вибухова хвиля цієї ночі.
"Всі заклади освіти, у нас їх 22, всі без виключення мають руйнування. І ще багато інших об'єктів: котельні, будівлі іншого призначення", — додав він.
Доповнення
Міський голова Славути Василь Сидор повідомляв про наявність пошкоджень та постраждалих на території Славутської громади через ворожу атаку.
Так, російські війська атакували Хмельницьку область четверту ніч поспіль.