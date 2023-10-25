Ворожа атака на Хмельниччину: в лікарні перебуває 20 людей

$41.400.00
45.840.00
ukru
11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
04:30 • 3260 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 18647 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 91548 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 164589 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 167301 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 134453 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136239 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87315 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93918 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99533 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.1м/с
51%
Популярнi новини

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 12548 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 8750 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 13398 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

01:32 • 11637 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 7998 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 167293 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 230109 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 378694 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 315390 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 423022 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 11749 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 17053 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 33674 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 30285 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 134451 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Ворожа атака на Хмельниччину: в лікарні перебуває 20 людей

Київ • УНН

 • 345168 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Славутській громаді на Хмельниччині 22 заклади освіти зазнали пошкоджень через нічну атаку з боку рф. У медазакладах, наразі перебувають 20 постраждалих із різними ступенями ушкоджень. Є — важкі випадки. Про це в ефірі Суспільне. Спротив розповів міський голова Славути Василь Сидор, передає УНН.

Ворожа атака на Хмельниччину: в лікарні перебуває 20 людей

Цитата

"Місто Славута — мирне місто, в нас немає військових частин, але в 4 годині ночі ми попали під бомбардування і дуже багато шкоди нанесено: пошкоджені школи, садочки, інші об'єкти критичної інфраструктури. Наразі працюють усі служби щодо максимального усунення пошкоджень, які є на території міста та ближніх сіл", — розповів Сидор.

За його словами, станом на 9:00, до медзакладів у громаді із різними ступень ушкоджень звернулося 20 людей.

"Сьогодні, 20 людей у лікарні перебувають, медики надають їм допомогу. Будемо надіятися на покращення. У всіх — різні ступені ураження", — сказав міський голова.

Також, за його словами у Славуті наразі немає жодного закладу освіти, якого б не зачепила вибухова хвиля цієї ночі.

"Всі заклади освіти, у нас їх 22, всі без виключення мають руйнування. І ще багато інших об'єктів: котельні, будівлі іншого призначення", — додав він.

Доповнення

Міський голова Славути Василь Сидор повідомляв про наявність пошкоджень та постраждалих на території Славутської громади через ворожу атаку.

Так, російські війська атакували Хмельницьку область четверту ніч поспіль.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$64.60
Bitcoin
$84,870.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,242.37
Ethereum
$1,635.65