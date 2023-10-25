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Вражеская атака на Хмельнитчину: в больнице находится 20 человек

Киев • УНН

 • 345168 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В Славутской общине Хмельницкой области 22 учебных заведения получили повреждения из-за ночной атаки со стороны рф. В медучреждениях, сейчас находятся 20 пострадавших с различными степенями повреждений. Есть — тяжелые случаи. Об этом в эфире Суспільне. Сопротивление рассказал городской голова Славуты Василий Сидор, передает УНН.

Вражеская атака на Хмельнитчину: в больнице находится 20 человек

Цитата

"Город Славута — мирный город, у нас нет военных частей, но в 4 часа ночи мы попали под бомбардировку и очень много вреда нанесено: повреждены школы, садики, другие объекты критической инфраструктуры. Сейчас работают все службы по максимальному устранению повреждений, которые есть на территории города и ближних сел", — рассказал Сидор.

По его словам, по состоянию на 9:00, в медучреждения в громаде с разной степенью повреждений обратилось 20 человек.

"Сегодня, 20 человек в больнице находятся, медики оказывают им помощь. Будем надеяться на улучшение. У всех — разные степени поражения", — сказал городской голова.

Также, по его словам, в Славуте пока нет ни одного учебного заведения, которого бы не задела взрывная волна этой ночью.

"Все учебные заведения, у нас их 22, все без исключения имеют разрушения. И еще много других объектов: котельные, здания другого назначения", — добавил он.

Дополнение

Городской голова Славуты Василий Сидор сообщал о наличии повреждений и пострадавших на территории Славутской громады из-за вражеской атаки.

Так, российские войска атаковали Хмельницкую область четвертую ночь подряд.

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