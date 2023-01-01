Ворожа атака дронами: у Київській області пошкоджений об’єкт інфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У Київській області через атаку ворожих дронів пошкоджений об’єкт інфраструктури. Про це повідомив голова ОВА Олексій Кулеба, передає УНН.
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Вночі Київська область відбила атаку дронами-шахідами.
"Країна-терорист цілилась у об’єкти енергетичної інфраструктури. По області було запущено майже три десятки безпілотників. Попередньо, без постраждалих. Є пошкодження об’єкту інфраструктури. Усю ніч на місцях збиття працювали екстрені служби. Переможемо!", - зазначив він.
Нагадаємо
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляв про роботу ППО у Київській області.