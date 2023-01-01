Вражеская атака дронами: в Киевской области поврежден объект инфраструктуры

Детали

Ночью Киевская область отбила атаку дронами-шахидами.

"Страна-террорист целилась в объекты энергетической инфраструктуры. По области было запущено почти три десятка беспилотников. Предварительно, без пострадавших. Есть повреждения объекта инфраструктуры. Всю ночь на местах ущерба работали экстренные службы. Победим!", - отметил он.

Напомним

Председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщал о работе ПВО в Киевской области.