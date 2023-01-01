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Вражеская атака дронами: в Киевской области поврежден объект инфраструктуры

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 января. УНН. В Киевской области из-за атаки вражеских дронов поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава ОВА Алексей Кулеба, передает УНН.

Детали

Ночью Киевская область отбила атаку дронами-шахидами.

"Страна-террорист целилась в объекты энергетической инфраструктуры. По области было запущено почти три десятка беспилотников. Предварительно, без пострадавших. Есть повреждения объекта инфраструктуры. Всю ночь на местах ущерба работали экстренные службы. Победим!", - отметил он.

Напомним

Председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщал о работе ПВО в Киевской области.

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