Воронка в 1,5 метри: поліція показала наслідки після нічної атаки рф на Київщину

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В області уночі спрацювала протиповітряна оборона.

"Уламки ворожої ракети фіксують правоохоронці Київщини на території одного із районів області. Внаслідок падіння уламків на одному із подвір'їв виявлено воронку глибиною 1,5 метри", - зазначили у поліції.

Як зазначається, у цьому населеному пункті також пошкоджено десять приватних будинків та двом місцевим жителям завдано тілесні ушкодження.

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Двоє травмованих, за даними голови ОВА, отримали незначні порізи. Допомога була надана на місці.