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На Київщині через нічну атаку рф уламки зачепили 10 будинків, є двоє травмованих - ОВА

На Київщині через нічну атаку рф уламки зачепили 10 будинків, є двоє травмованих - ОВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Внаслідок ракетної атаки російських військ у ніч на 27 серпня у Київській області через уламки пошкоджено 10 приватних будинків, є двоє травмованих, повідомив у неділю голова Київської ОВА Руслан Кравченко, пише УНН

Цитата

"В області працювала ППО. (...) Унаслідок падіння уламків збитих крилатих ракет в одному з районів Київщини пошкоджено 10 приватних будинків. (...) Окрім того, дві особи були травмовані", - вказав Кравченко у Facebook.

Деталі

Влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури немає, зазначив голова ОВА.

З його слів, один із будинків має значні пошкодження, в інших – вибиті вікна, двері, дахи, посічені фасади. Уламками ще пошкоджено дві автівки, а також ангар для зберігання сільськогосподарської техніки.

Двоє травмованих, за даними голови ОВА, отримали незначні порізи. Допомога була надана на місці.

Наразі на місці продовжують працювати оперативні служби. Людям, за його словами, надається вся необхідна допомога.

Нагадаємо

Українська ППО вночі збила чотири крилаті ракети ворога.

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