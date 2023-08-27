На Киевщине из-за ночной атаки рф обломки задели 10 домов, есть двое травмированных - ОВА

Цитата

"В области работала ПВО. (...) В результате падения обломков сбитых крылатых ракет в одном из районов Киевской области повреждены 10 частных домов. (...) Кроме того, два человека были травмированы", - указал Кравченко в Facebook.

Детали

Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры нет, отметил глава ОВА.

По его словам, один из домов имеет значительные повреждения, в других – выбиты окна, двери, крыши, посечены фасады. Обломками еще повреждены две машины, а также ангар для хранения сельскохозяйственной техники.

Двое травмированных, по данным главы ОВА, получили незначительные порезы. Помощь была оказана на месте.

В настоящее время на месте продолжают работать оперативные службы. Людям, по его словам, оказывается вся необходимая помощь.

Напомним

Украинская ПВО ночью сбила четыре крылатые ракеты врага.