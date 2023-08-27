На Киевщине из-за ночной атаки рф обломки задели 10 домов, есть двое травмированных - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В результате ракетной атаки российских войск в ночь на 27 августа в Киевской области из-за обломков повреждены 10 частных домов, есть двое травмированных, сообщил в воскресенье глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.
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"В области работала ПВО. (...) В результате падения обломков сбитых крылатых ракет в одном из районов Киевской области повреждены 10 частных домов. (...) Кроме того, два человека были травмированы", - указал Кравченко в Facebook.
Детали
Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры нет, отметил глава ОВА.
По его словам, один из домов имеет значительные повреждения, в других – выбиты окна, двери, крыши, посечены фасады. Обломками еще повреждены две машины, а также ангар для хранения сельскохозяйственной техники.
Двое травмированных, по данным главы ОВА, получили незначительные порезы. Помощь была оказана на месте.
В настоящее время на месте продолжают работать оперативные службы. Людям, по его словам, оказывается вся необходимая помощь.
Напомним
Украинская ПВО ночью сбила четыре крылатые ракеты врага.