Ракетна атака росіян на Україну: ППО збило чотири крилаті ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Під час нічної ворожої атаки на Україну сили протиповітряної оборони ліквідували чотири ворожі цілі. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ, пише УНН.
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"Силами та засобами Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях", - йдеться у повідомленні.
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У Повітряних Силах зазначають, що противник завдав удару крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55/Х-555. Ракети були випущені із 5 літаків стратегічної авіації з повітряного простору рф в районі Енгельса.
Як зазначає командування ПС ЗСУ, всього локаційно спостерігалось до восьми повітряних цілей, але решта повітряних цілей, імовірно, хибні, адже інформації про влучання не надходило.
Нагадаємо
Силами протиповітряної оборони було ліквідовано всі ворожі цілі, випущені по Києву. Також у Черкаській області голова ОВА Ігор Табурець повідомляв про роботу ППО.