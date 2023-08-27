ППО знищила всі ворожі цілі випущені по Києву - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Силами протиповітряної оборони було ліквідовано всі ворожі цілі, випущені по Києву. Про це пише начальник Київської МВА Сергій Попко, передає УНН.
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"Чергова ракетна атака ворога. Попередньо, сьогодні вночі, з району Каспійського моря, з літаків стратегічної авіації Ту-95МС рашисти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55", - розповів Сергій Попко.
Він зазначив, що офіційна інформація про кількість та типи збитих повітряних цілей буде опублікована Повітряними Силами після узагальнення даних.
"Бережіть себе та рідних, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І не забудьте подякувати воїнам ППО, силам оборони та авіації. Ми - переможемо!", - наголосив чиновник.
Інформація щодо руйнувань та постраждалих не надходила.
Нагадаємо
На підступах до Києва працювала протиповітряна оборона.