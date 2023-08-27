ПВО уничтожила все вражеские цели выпущенные по Киеву - КМВА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Силами противовоздушной обороны были ликвидированы все вражеские цели, выпущенные по Киеву. Об этом пишет начальник Киевской МВА Сергей Попко, передает УНН.
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"Очередная ракетная атака врага. Предварительно, сегодня ночью, из района Каспийского моря, с самолетов стратегической авиации Ту-95МС рашисты выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55", - рассказал Сергей Попко.
Он отметил, что официальная информация о количестве и типах сбитых воздушных целей будет опубликована Воздушными Силами после обобщения данных.
"Берегите себя и родных, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. И не забудьте поблагодарить воинов ПВО, силы обороны и авиацию. Мы - победим!", - подчеркнул чиновник.
Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
Напомним
На подступах к Киеву работала противовоздушная оборона.