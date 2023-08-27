ПВО уничтожила все вражеские цели выпущенные по Киеву - КМВА

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КИЕВ. 27 августа. УНН. Силами противовоздушной обороны были ликвидированы все вражеские цели, выпущенные по Киеву. Об этом пишет начальник Киевской МВА Сергей Попко, передает УНН.

Цитата 

"Очередная ракетная атака врага. Предварительно, сегодня ночью, из района Каспийского моря, с самолетов стратегической авиации Ту-95МС рашисты выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55", - рассказал Сергей Попко.

Он отметил, что официальная информация о количестве и типах сбитых воздушных целей будет опубликована Воздушными Силами после обобщения данных.

"Берегите себя и родных, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. И не забудьте поблагодарить воинов ПВО, силы обороны и авиацию. Мы - победим!", - подчеркнул чиновник.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Напомним

На подступах к Киеву работала противовоздушная оборона. 

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