Ракетная атака россиян на Украину: ПВО сбило четыре крылатые ракеты

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КИЕВ. 27 августа. УНН. Во время ночной вражеской атаки на Украину силы противовоздушной обороны ликвидировали четыре вражеские цели. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ, пишет УНН.

Цитата

"Силами и средствами Воздушных Сил уничтожено четыре крылатые ракеты Х-101/Х-55/Х-555 в центральных и северных областях",  - говорится в сообщении. 

Детали 

В Воздушных Силах отмечают, что противник нанес удар крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55/Х-555. Ракеты были выпущены из 5 самолетов стратегической авиации из воздушного пространства рф в районе Энгельса.

Как отмечает командование ВС ВСУ, всего локально наблюдалось до восьми воздушных целей, но остальные воздушные цели, вероятно, ложные, ведь информации о попадании не поступало.

Напомним

Силами противовоздушной обороны были ликвидированы все вражеские цели, выпущенные по Киеву. Также в Черкасской области глава ОВА Игорь Табурец сообщал о работе ПВО.

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