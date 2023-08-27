Воронка в 1,5 метра: полиция показала последствия после ночной атаки рф на Киевскую область

Детали

В области ночью сработала противовоздушная оборона.

"Обломки вражеской ракеты фиксируют правоохранители Киевской области на территории одного из районов области. В результате падения обломков на одном из дворов обнаружена воронка глубиной 1,5 метра", - отметили в полиции.

Как отмечается, в этом населенном пункте также повреждены десять частных домов и двум местным жителям нанесены телесные повреждения.

Дополнение

Двое травмированных, по данным главы ОВА, получили незначительные порезы. Помощь была оказана на месте.