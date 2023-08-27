Воронка в 1,5 метра: полиция показала последствия после ночной атаки рф на Киевскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В результате падения обломков во время ночной атаки российских войск на одном из дворов в Киевской области обнаружили воронку в 1,5 метра, сообщили в ГУНП в Киевской области, пишет УНН.
Детали
В области ночью сработала противовоздушная оборона.
"Обломки вражеской ракеты фиксируют правоохранители Киевской области на территории одного из районов области. В результате падения обломков на одном из дворов обнаружена воронка глубиной 1,5 метра", - отметили в полиции.
Как отмечается, в этом населенном пункте также повреждены десять частных домов и двум местным жителям нанесены телесные повреждения.
Дополнение
Двое травмированных, по данным главы ОВА, получили незначительные порезы. Помощь была оказана на месте.