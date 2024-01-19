Ворог за добу 85 разів вдарив по Запорізькій області: атакував безпілотниками та гатив авіаснарядами
Київ • УНН
Російські війська здійснили 85 обстрілів 20 населених пунктів у Запорізькій області, включаючи повітряні атаки на Оріхів. Про жертви не повідомляється.
російські війська минулої доби 85 разів обстріляли населені пункти Запорізької області, зокрема, вдарили з авіації по Оріхову. Є повідомлення про руйнування будинків. Про це у п'ятницю повідомив керівник ОВА Юрій Малашко, передає УНН.
Ворог завдав 85 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області
Окупанти вгатили 8 авіаснарядами по Оріхову та Роботиному, здійснили 5 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки, Роботиного й Новоіванівки, а також атакували 16 безпілотниками Гуляйполе, Залізничне, Новодарівку, Червоне, Малинівку, Левадне, Роботине та Гірке.
56 артобстрілів пришлися по території Новоандріївки, Новоданилівки, Білогір'я, Щербаків, Темирівки, Степногірська, Степового, П'ятихаток, Лобкового та інших міст і сіл на лінії вогню.
"Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків. Без постраждалих", - вказав Малашко.
Раніше УНН повідомляв, що внаслідок удару по Оріхову Запорізької області знищено цілий під’їзд багатоквартирного будинку.
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