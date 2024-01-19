росіяни за добу атакували 20 населених пунктів Харківщини: одна людина загинула, двоє поранені
Київ • УНН
Російські війська обстріляли 20 населених пунктів Харківської області, в результаті чого загинула 57-річна жінка та двоє чоловіків отримали поранення в Куп'янську.
Російські війська минулої доби обстріляли 20 населених пунктів Харківської області. Внаслідок удару по Куп'янську загинула 57-річна жінка, двоє чоловіків зазнали поранень. Про це повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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За його словами, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Стогнії, Уди Богодухівського району; Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Нестерне Чугуївського району; Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.
Ворог завдав авіаційного удару в районі населених пунктів Вовчанськ, Миколаївка Чугуївського району; Голубівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка Куп'янського району.
Близько 08:30 ворог обстріляв м. Куп'янськ. Тип озброєння – САУ "Піон". Внаслідок удару загинула 57-річна жінка, двоє чоловіків 56 й 62 року зазнали поранень. Потерпілих госпіталізували, їх стан середній. Пошкоджено багатоповерховий будинок
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Також очільник ОВА повідомив, що вчора близько 16:30 у селищі Донець Ізюмського району 53-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Потерпілий загинув.
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