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Ворог вночі обстріляв з артилерії Очаків та Куцурубську громаду Миколаївщини

Ворог вночі обстріляв з артилерії Очаків та Куцурубську громаду Миколаївщини

Київ • УНН

 • 30260 перегляди

Російські війська обстріляли Очаків та Куцурубську громаду в Миколаївській області, проте обійшлося без жертв.

Російські війська сьогодні вночі обстріляли Очаків та Куцурубську громаду Миколаївської області. Обійшлось без постраждалих. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН

Сьогодні вночі, 19 січня, о 01:30 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає

- написав Кім у Telegram. 

Також Кім повідомив, що увечері, 18 січня, о 23:18 та сьогодні вночі, о 00:07 ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Крім того, зранку, 18 січня, ворожої атаки FPV-дронами зазнав населений пункт Куцурубської громади.

Також учора, 18 січня, о 10:11 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. В обох випадках постраждалих немає.

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