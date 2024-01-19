Враг ночью обстрелял из артиллерии Очаков и Куцурубскую громаду Николаевщины

Российские войска сегодня ночью обстреляли Очаков и Куцурубскую общину Николаевской области. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Сегодня ночью, 19 января, в 01:30 враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет - написал Ким в Telegram.

Также Ким сообщил, что вечером, 18 января, в 23:18 и сегодня ночью, в 00:07 враг наносил артиллерийские обстрелы по населенному пункту Куцурубской громады. Пострадавших нет.

Кроме того, утром, 18 января, вражеской атаке FPV-дронами подвергся населенный пункт Куцурубской громады.

Также вчера, 18 января, в 10:11 вражеские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. В обоих случаях пострадавших нет.

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