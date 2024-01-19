Враг ночью обстрелял из артиллерии Очаков и Куцурубскую громаду Николаевщины

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Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
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Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

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Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
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Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
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Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

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Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 января  •  149311 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин
17 января  •  149323 просмотра

При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин

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В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
17 января  •  139442 просмотра

В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

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ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
17 января  •  136861 просмотра

ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

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В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
17 января  •  134848 просмотра

В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

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Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
16 января  •  153502 просмотра

Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

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Враг ночью обстрелял из артиллерии Очаков и Куцурубскую громаду Николаевщины

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Украинские киберволонтеры из организации Blackjack провели успешную атаку на российское государственное предприятие, получив 1,2 терабайта данных, связанных с более чем 500 российскими военными объектами.

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За сутки на Авдеевском направлении украинские силы обороны успешно отбили 44 вражеские атаки, сообщает Генеральный штаб. Несмотря на постоянные усилия противника, украинские воины удерживают свои позиции, нанося оккупантам значительные потери.

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Силы обороны на Авдеевском направлении отбили 44 атаки врага - Генштаб

Латвия начинает процесс депортации почти 1000 граждан рф

Латвия начала депортацию 985 граждан россии, которые не выполнили требования иммиграционного законодательства, в частности, не сдали языковой экзамен или не подали заявление на получение вида на жительство. Пока только два человека были депортированы принудительно.

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День жестянки, Международный день фетиша, Крещение по старому стилю. Что еще можно отметить 19 января

Событие посвящено тому, что именно 19 января 1825 года американский предприниматель Эзра Даггетт запатентовал жестяную банку.

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День жестянки, Международный день фетиша, Крещение по старому стилю. Что еще можно отметить 19 января