россияне за сутки атаковали 20 населенных пунктов Харьковщины: один человек погиб, двое ранены

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли 20 населенных пунктов Харьковской области. В результате удара по Купянску погибла 57-летняя женщина, двое мужчин получили ранения. Об этом сообщил в пятницу председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По его словам, артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Стогнии, Уды Богодуховского района; Старица, Волчанск, Бочковое, Нестерно Чугуевского района; Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района.

Враг нанес авиационный удар в районе населенных пунктов Волчанск, Николаевка Чугуевского района; Голубовка, Ивановка, Кисловка, Табаевка Купянского района.

Около 08:30 враг обстрелял г. Купянск. Тип вооружения - САУ "Пион". В результате удара погибла 57-летняя женщина, двое мужчин 56 и 62 года получили ранения. Пострадавших госпитализировали, их состояние среднее. Поврежден многоэтажный дом - написал Синегубов в Telegram.

Дополнение

Также глава ОВА сообщил, что вчера около 16:30 в поселке Донец Изюмского района 53-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Пострадавший погиб.

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