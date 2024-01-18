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Ворог вдарив з авіації по Оріхову Запорізької області: знищено цілий під’їзд багатоквартирного будинку

Ворог вдарив з авіації по Оріхову Запорізької області: знищено цілий під’їзд багатоквартирного будинку

Київ • УНН

 • 26438 перегляди

Місто Оріхів Запорізькій області було атаковане російською авіацією, що призвело до руйнування цілого під'їзду в багатоквартирному будинку. Наразі немає інформації про постраждалих.

російська авіація сьогодні завдала удару по Оріхову Запорізької області. Внаслідок атаки знищено цілий під’їзд багатоквартирного будинку.  Про це повідомив керівник ОВА Юрій Малашко, передає УНН.

Близько 13:15 російські терористи нанесли 6 авіаударів по незламному місту Оріхів.  Ворожі бомби поцілили у нежитлові будівлі та багатоповерховий будинок.  Цілий під’їзд знищено

- написав Малашко у Telegram.

За його словами, від осель мирних мешканців залишились тільки гори будівельного сміття. 

Місця ударів обстежують спеціалісти. Інформація про постраждалих станом на цю хвилину не надходила, вказав очільник ОВА. 

Доповнення

російські війська минулої доби 179 разів вдарили по населених пунктах Запорізької області, зокрема, застосували 42 безпілотника. Є повідомлення про руйнування будинків та об'єктів інфраструктури.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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