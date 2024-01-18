Враг ударил из авиации по Орехову Запорожской области: уничтожен целый подъезд многоквартирного дома

российская авиация сегодня нанесла удар по Орехову Запорожской области. В результате атаки уничтожен целый подъезд многоквартирного дома. Об этом сообщил руководитель ОВА Юрий Малашко, передает УНН.

Около 13:15 российские террористы нанесли 6 авиаударов по несокрушимому городу Орехов. Вражеские бомбы попали в нежилые здания и многоэтажный дом. Целый подъезд уничтожен - написал Малашко в Telegram.

По его словам, от домов мирных жителей остались только горы строительного мусора.

Места ударов обследуют специалисты. Информация о пострадавших по состоянию на эту минуту не поступала, указал глава ОВА.

Дополнение

российские войска за прошедшие сутки 179 раз ударили по населенным пунктам Запорожской области, в частности, применили 42 беспилотника. Есть сообщения о разрушении домов и объектов инфраструктуры.