Враг ударил из авиации по Орехову Запорожской области: уничтожен целый подъезд многоквартирного дома
Киев • УНН
Город Орехов Запорожской области был атакован российской авиацией, что привело к разрушению целого подъезда в многоквартирном доме. На данный момент нет информации о пострадавших.
российская авиация сегодня нанесла удар по Орехову Запорожской области. В результате атаки уничтожен целый подъезд многоквартирного дома. Об этом сообщил руководитель ОВА Юрий Малашко, передает УНН.
Около 13:15 российские террористы нанесли 6 авиаударов по несокрушимому городу Орехов. Вражеские бомбы попали в нежилые здания и многоэтажный дом. Целый подъезд уничтожен
По его словам, от домов мирных жителей остались только горы строительного мусора.
Места ударов обследуют специалисты. Информация о пострадавших по состоянию на эту минуту не поступала, указал глава ОВА.
Дополнение
российские войска за прошедшие сутки 179 раз ударили по населенным пунктам Запорожской области, в частности, применили 42 беспилотника. Есть сообщения о разрушении домов и объектов инфраструктуры.
Враг ударил из авиации по Орехову Запорожской области: уничтожен целый подъезд многоквартирного дома
Город Орехов Запорожской области был атакован российской авиацией, что привело к разрушению целого подъезда в многоквартирном доме. На данный момент нет информации о пострадавших.
"Инфраструктурные решения, жилье, рабочие места" - замминистра экономики о том, как поощрить людей возвращаться в Украину
Правительства Украины и Германии изучают способы поощрения украинских эмигрантов вернуться домой. При этом рассматриваются предложения по инфраструктуре, жилью, рабочим местам
В Киеве на экранах ТРЦ ежедневно будут чествовать память погибших воинов
Инициатива платформы "Мемориал памяти" имеет целью почтить павших защитников и сохранить память о них в публичном пространстве.
В рф прокуратура требует почти 5 лет колонии для Игоря "Стрелкова" Гиркина
В рф обвинение требует приговорить бывшего офицера фсб и экс-министра "ДНР" Игоря "Стрелкова" Гиркина к почти 5 годам заключения по обвинению в "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности".
Хватает "карманных Чемберленов": глава МИД Польши заявил, что Украину не должны склонять к переговорам с РФ
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на украинском завтраке в Давосе подчеркнул, что решение о переговорах с россией должна принимать исключительно Украина. Он также призвал присутствующих поддержать украинскую армию.
Politico: премьер Эстонии Каллас претендует на должность главы дипломатии ЕС
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас может стать Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности после выборов в Европарламент в июне. Сейчас обсуждается сценарий, по которому четыре ведущие институции ЕС возглавят женщины, но окончательных решений еще не принято.
В Украине заочно будут судить Азарова за информационную деятельность в пользу рф
Прокуроры направили в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении подрывной информационной деятельности бывшего премьер-министра Украины.
Байден соглашается на ужесточение иммиграционной политики, чтобы отвести критику и обеспечить помощь Украине - WSJ
По сообщениям, президент США Джо Байден согласился на ужесточение иммиграционной политики, что может сделать возможной новую военную помощь для Украины и Израиля.
В Херсоне из-за обстрелов оккупантов без отопления осталось 56 многоэтажек
В результате обстрелов оккупантов в Херсоне остановилась котельная, из-за чего 56 многоквартирных домов остались без тепла. Сейчас продолжаются работы по оценке ущерба и планированию восстановления.
Продавали шоколад для сухпайков оккупантов: ведущий производитель шоколада Barry Callebaut попал в перечень спонсоров войны
Швейцарская компания продолжает управлять тремя фабриками в рф и недавно уплатила 33 миллиона долларов США налогов в россию.