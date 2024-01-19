Враг за сутки 85 раз ударил по Запорожской области: атаковал беспилотниками и бил авиаснарядами

российские войска за прошедшие сутки 85 раз обстреляли населенные пункты Запорожской области, в частности, ударили из авиации по Орехову. Есть сообщения о разрушении домов. Об этом в пятницу сообщил руководитель ОВА Юрий Малашко, передает УНН.

Враг нанес 85 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области - написал Малашко в Telegram.

Оккупанты всадили 8 авиаснарядов по Орехову и Роботино, осуществили 5 РСЗО-обстрелов Малой Токмачки, Роботино и Новоивановки, а также атаковали 16 беспилотниками Гуляйполе, Железнодорожное, Новодаровку, Красное, Малиновку, Левадное, Роботино и Горькое.

56 артобстрелов пришлись по территории Новоандреевки, Новоданиловки, Белогорья, Щербаков, Темировки, Степногорска, Степного, Пятихаток, Лобкового и других городов и сел на линии огня.

"Поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов. Без пострадавших", - указал Малашко.

Ранее УНН сообщал, что в результате удара по Орехову Запорожской области уничтожен целый подъезд многоквартирного дома.

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