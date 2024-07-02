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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Ворог за добу 34 рази обстріляв Донеччину: троє загиблих та 23 поранених

Київ • УНН

 • 29352 перегляди

За минулу добу російські військові 34 рази обстріляли населені пункти Донецької області, в результаті чого 3 людини загинули, 23 отримали поранення, були пошкоджені об'єкти інфраструктури, приватні будинки та багатоповерхівки.

Ворог за добу 34 рази обстріляв Донеччину: троє загиблих та 23 поранених

Станом на ранок 2 липня російські військові за минулу добу 34 рази обстріляли населені пункти Донецької області, внаслідок чого три людини загинули, ще 23 – отримали поранення. Через ворожі атаки на Донеччині пошкоджені інфраструктурні об'єкти, приватні будинки та багатоповерхівки. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

 "Всього за добу росіяни 34 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 247 людей, у тому числі 18 дітей", - написав Філашкін у Telegram.

За даними голови ОВА, оперативна ситуація по області станом на ранок 2 липня наступна:

  • Покровський район. У Курахівській громаді 1 людина загинула і 4 поранені у Новодмитрівці; 1 людина поранена у Курахівці; пошкоджено 2 будинки в Острівському і 3 у Гірнику. В Українську Селидівської громади 2 людини загинули і 13 поранені, пошкоджено 22 приватні будинки, 12 багатоповерхівок, 5 адмінбудівель і 2 інфраструктурні об'єкти.
  • Краматорський район. У Зарічному Лиманської ТГ 1 людина поранена, 1 будинок зруйновано і 1 пошкоджено. У Костянтинівці пошкоджено 2 будинки і 2 інфраструктурні об'єкти. У Катеринівці Іллінівської ТГ пошкоджено 8 об'єктів.  
  • Бахмутський район. У Торецькій ТГ 3 людини поранені у Сухій Балці і 1 у Нью-Йорку, пошкоджено 4 будинки і інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській ТГ пошкоджені 11 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і 3 нежитлові приміщення. У Сіверську пошкоджено будинок.  

На Херсонщині через обстріли росіян за добу 9 поранених02.07.24, 08:25 • 23893 перегляди

Тетяна Краєвська

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