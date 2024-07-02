Враг за сутки 34 раза обстрелял Донецкую область: трое погибших и 23 раненых

По состоянию на утро 2 июля российские военные за минувшие сутки 34 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области, в результате чего три человека погибли, еще 23 - получили ранения. Из-за вражеских атак в Донецкой области повреждены инфраструктурные объекты, частные дома и многоэтажки. Об этом сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

"Всего за сутки россияне 34 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 247 человек, в том числе 18 детей", - написал Филашкин в Telegram.

По данным председателя ОВА, оперативная ситуация по области по состоянию на утро 2 июля следующая:

Покровский район. В Кураховской громаде 1 человек погиб и 4 ранены в Новодмитровке; 1 человек ранен в Кураховке; повреждены 2 дома в Островском и 3 в Горняке. В Украинской Селидовской громаде 2 человека погибли и 13 ранены, повреждены 22 частных дома, 12 многоэтажек, 5 админзданий и 2 инфраструктурных объекта.

В Кураховской громаде 1 человек погиб и 4 ранены в Новодмитровке; 1 человек ранен в Кураховке; повреждены 2 дома в Островском и 3 в Горняке. В Украинской Селидовской громаде 2 человека погибли и 13 ранены, повреждены 22 частных дома, 12 многоэтажек, 5 админзданий и 2 инфраструктурных объекта. Краматорский район . В Заречном Лиманской ТГ 1 человек ранен, 1 дом разрушен и 1 поврежден. В Константиновке повреждены 2 дома и 2 инфраструктурных объекта. В Катериновке Ильиновской ТГ повреждено 8 объектов.



. В Заречном Лиманской ТГ 1 человек ранен, 1 дом разрушен и 1 поврежден. В Константиновке повреждены 2 дома и 2 инфраструктурных объекта. В Катериновке Ильиновской ТГ повреждено 8 объектов. Бахмутский район. В Торецкой ТГ 3 человека ранены в Сухой Балке и 1 в Нью-Йорке, повреждены 4 дома и инфраструктурный объект. В Часовоярской ТГ повреждены 11 частных домов, 2 многоэтажки и 3 нежилых помещения. В Северске поврежден дом.



В Херсонской области из-за обстрелов россиян за сутки 9 раненых