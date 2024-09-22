Ворог все частіше обстрілює Харків КАБами і ФАБами — Терехов
Київ • УНН
Ігор Терехов повідомив про збільшення обстрілів Харкова керованими та фугасними авіабомбами. За його словами, у містян є лише 3-5 хвилин, щоб знайти укриття після запуску бомб.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто все частіше піддається обстрілам керованими та фугасними авіабомбами. Про це він розповів в ефірі телемарафону, передає УНН.
Динаміка пішла в гору і Харків почали все частіше обстрілювати КАБами і ФАБами
За його словами, ФАБ і КАБ долітають до Харкова дуже швидко і у містян є 3-5 хвилин, щоб знайти укриття.
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Внаслідок удару по Харкову ввечері 21 вересня госпіталізовано вісім людей. 39-річна жінка перебуває у важкому стані.