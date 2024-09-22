Враг все чаще обстреливает Харьков КАБами и ФАБами - Терехов
Киев • УНН
Игорь Терехов сообщил об увеличении обстрелов Харькова управляемыми и фугасными авиабомбами. По его словам, у горожан есть только 3-5 минут, чтобы найти укрытие после запуска бомб.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город все чаще подвергается обстрелам управляемыми и фугасными авиабомбами. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает УНН.
Динамика пошла в гору и Харьков начали все чаще обстреливать КАБами и ФАБами
По его словам, ФАБ и КАБ долетают до Харькова очень быстро и у горожан есть 3-5 минут, чтобы найти укрытие.
Напомним
В результате удара по Харькову вечером 21 сентября госпитализированы восемь человек. 39-летняя женщина находится в тяжелом состоянии.