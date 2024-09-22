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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг все чаще обстреливает Харьков КАБами и ФАБами - Терехов

Враг все чаще обстреливает Харьков КАБами и ФАБами - Терехов

Киев  •  УНН

22 сентября 2024, 14:39  •  7938 просмотра

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Игорь Терехов сообщил об увеличении обстрелов Харькова управляемыми и фугасными авиабомбами. По его словам, у горожан есть только 3-5 минут, чтобы найти укрытие после запуска бомб.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город все чаще подвергается обстрелам управляемыми и фугасными авиабомбами. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Динамика пошла в гору и Харьков начали все чаще обстреливать КАБами и ФАБами

- сказал Терехов.

По его словам, ФАБ и КАБ долетают до Харькова очень быстро и у горожан есть 3-5 минут, чтобы найти укрытие. 

Напомним 

В результате удара по Харькову вечером 21 сентября госпитализированы восемь человек. 39-летняя женщина находится в тяжелом состоянии.  

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ОбществоВойна
igor-terekhovИгорь Терехов
kharkivХарьков