Ворог обстріляв Нікополь з важкої артилерії
Київ • УНН
Російські війська вночі обстріляли Нікополь з важкої артилерії, постраждалих немає, повідомив Сергій Лисак. В інших районах було спокійно, без обстрілів.
З важкої артилерії російські війська обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині у ніч на 3 січня. Загиблих та поранених немає. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Вночі окупанти обстріляли Нікополь. Спрямували на райцентр важку артилерію. Загиблих та постраждалих немає. У решті міст, сіл та селищ було спокійно. Минулося без ворожих атак
Нагадаємо
Упродовж 1 січня окупаційні війська рф декілька разів вдарили по Дніпропетровщині. В результаті обстрілів щонайменше дві людини зазнали поранень.