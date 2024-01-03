Ворог обстріляв Нікополь з важкої артилерії

З важкої артилерії російські війська обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині у ніч на 3 січня. Загиблих та поранених немає. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

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Вночі окупанти обстріляли Нікополь. Спрямували на райцентр важку артилерію. Загиблих та постраждалих немає. У решті міст, сіл та селищ було спокійно. Минулося без ворожих атак написав Лисак.

Нагадаємо

Упродовж 1 січня окупаційні війська рф декілька разів вдарили по Дніпропетровщині. В результаті обстрілів щонайменше дві людини зазнали поранень.