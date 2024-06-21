Ворог бив із важкої артилерії та дронів по Дніпропетровщині: без постраждалих
Київ • УНН
російські війська ввечері та вранці атакували Нікопольський район Дніпропетровської області із застосуванням важкої артилерії та дронів-камікадзе, обійшлося без жертв.
російські війська ввечері 20 червня та під ранок вдарили із важкої артилерії та дронами-камікадзе по Нікопольському району Дніпропетровської області. обійшлося без постраждалих. Про це у п'ятницю повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Не знає спокою від ворожих атак Нікопольщина. Окупанти продовжували бити по тамтешнім територіям ввечері. Під удар потрапили Марганецька громада та райцентр. Атаки на Нікополь знову поновили під ранок
За його словами, агресор застосував важку артилерію та дрони-камікадзе. Минулося без загиблих та постраждалих.
Армія рф з ночі обстріляла два райони Харківщини21.06.24, 08:37 • 21305 переглядiв