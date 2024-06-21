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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 3686 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Ворог бив із важкої артилерії та дронів по Дніпропетровщині: без постраждалих

Київ • УНН

 • 23749 перегляди

російські війська ввечері та вранці атакували Нікопольський район Дніпропетровської області із застосуванням важкої артилерії та дронів-камікадзе, обійшлося без жертв.

Ворог бив із важкої артилерії та дронів по Дніпропетровщині: без постраждалих

російські війська ввечері 20 червня та під ранок вдарили із важкої артилерії та дронами-камікадзе по Нікопольському району Дніпропетровської області. обійшлося без постраждалих. Про це у п'ятницю повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН

Не знає спокою від ворожих атак Нікопольщина. Окупанти продовжували бити по тамтешнім територіям ввечері. Під удар потрапили Марганецька громада та райцентр. Атаки на Нікополь знову поновили під ранок

- розповів Лисак.

За його словами,  агресор застосував важку артилерію та дрони-камікадзе. Минулося без загиблих та постраждалих.

Армія рф з ночі обстріляла два райони Харківщини21.06.24, 08:37 • 21305 переглядiв

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