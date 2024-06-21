Враг был из тяжелой артиллерии и дронов по Днепропетровщине: без пострадавших

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Россия стремится оставить украинцев этой зимой без света и тепла

Россия стремится оставить украинцев этой зимой без света и тепла

  •  67788 просмотра
Стали известны подробности 14-го пакета санкций против России

Стали известны подробности 14-го пакета санкций против России

  •  48454 просмотра
Латвия обязывает жителей России сдавать экзамен по латинскому языку для продления вида на жительство

Латвия обязывает жителей России сдавать экзамен по латинскому языку для продления вида на жительство

  •  42851 просмотра
Япония внесла в санкционный список 11 физлиц и 42 компании из России

Япония внесла в санкционный список 11 физлиц и 42 компании из России

  •  36068 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

  •  27656 просмотра
публикации
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

  •  27656 просмотра
Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

  •  112215 просмотра
Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

  •  124444 просмотра
Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности

Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности
Эксклюзив

19 июня 2024, 11:36  •  174004 просмотра
Контрасты мобилизации: почему люди жалуются, что ВВК признают годными людей с болезнями

Контрасты мобилизации: почему люди жалуются, что ВВК признают годными людей с болезнями

19 июня 2024, 08:17  •  167325 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Всемирный день жирафа, Международный день йоги, день скейтбординга. Что еще можно отметить 21 июня

Всемирный день жирафа, Международный день йоги, день скейтбординга. Что еще можно отметить 21 июня

  •  16844 просмотра
Queen продает музыкальный каталог Sony Music за более чем миллиард долларов - СМИ

Queen продает музыкальный каталог Sony Music за более чем миллиард долларов - СМИ

  •  29319 просмотра
20 июня: День летнего солнцестояния, Всемирный День защиты слонов в зоопарках

20 июня: День летнего солнцестояния, Всемирный День защиты слонов в зоопарках

20 июня 2024, 03:03  •  94316 просмотра
Джастин Тимберлейк арестован за вождение в нетрезвом виде в Нью-Йорке

Джастин Тимберлейк арестован за вождение в нетрезвом виде в Нью-Йорке

19 июня 2024, 15:14  •  91251 просмотра
Астрономические события лета: как наблюдать яркий "Летний треугольник" - звездную триаду Альтаир, Денеб и Вега

Астрономические события лета: как наблюдать яркий "Летний треугольник" - звездную триаду Альтаир, Денеб и Вега

19 июня 2024, 10:08  •  103994 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Враг был из тяжелой артиллерии и дронов по Днепропетровщине: без пострадавших

Враг был из тяжелой артиллерии и дронов по Днепропетровщине: без пострадавших

Киев  •  УНН

21 июня 2024, 06:03  •  6309 просмотра

Read in English

российские войска вечером и утром атаковали Никопольский район Днепропетровской области с применением тяжелой артиллерии и дронов-камикадзе, обошлось без жертв.

российские войска вечером 20 июня и под утро ударили из тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе по Никопольскому району Днепропетровской области. обошлось без пострадавших. Об этом в пятницу сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает УНН

Не знает покоя от вражеских атак Никопольщина. Оккупанты продолжали бить по тамошним территориям вечером. Под удар попали Марганецкая община и райцентр. Атаки на Никополь снова возобновили под утро

- рассказал Лысак.

По его словам,  агрессор применил тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе. Обошлось без погибших и пострадавших.

Армия рф с ночи обстреляла два района Харьковской области21 июня 2024, 05:37 • 11448 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
markhanetsМарханец
nikopol-ukrainaНикополь, Украина
polshaПольша
Эксклюзив
Что известно о суббоэкспрессах, которыми рф, вероятно, начала оснащать ракеты Х-101 – ответ экспертов
  •  101814 просмотра

Что известно о суббоэкспрессах, которыми рф, вероятно, начала оснащать ракеты Х-101 – ответ экспертов

Эксклюзив
Директор НАБУ назвал свой отчет перед нардепами преждевременным и, вероятно, не явится на доклад
  •  98172 просмотра

Директор НАБУ назвал свой отчет перед нардепами преждевременным и, вероятно, не явится на доклад

Эксклюзив
Во втором полугодии курс может достичь более 42 гривны за доллар - эксперт
  •  103401 просмотра

Во втором полугодии курс может достичь более 42 гривны за доллар - эксперт

Эксклюзив
Наказание компаний, которые не платят налоги в том числе из-за серого экспорта, должно быть публичным и громким - эксперт
  •  85516 просмотра

Наказание компаний, которые не платят налоги в том числе из-за серого экспорта, должно быть публичным и громким - эксперт

Эксклюзив
Начат сбор подписей за отставку Костина с должности Генпрокурора
  •  62663 просмотра

Начат сбор подписей за отставку Костина с должности Генпрокурора

Эксклюзив
В Украине необходимо ввести платные дороги для крупногабаритного транспорта - эксперт
  •  52597 просмотра

В Украине необходимо ввести платные дороги для крупногабаритного транспорта - эксперт

В столице изуродовали могилы погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко
  •  34209 просмотра

В столице изуродовали могилы погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко

Эксклюзив
Психолог о детской зависимости от смартфонов: волшебной палочки не существует, но должна быть системность
19 июня 2024, 15:40  •  107464 просмотра

Психолог о детской зависимости от смартфонов: волшебной палочки не существует, но должна быть системность

Эксклюзив
Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности
19 июня 2024, 11:36  •  174004 просмотра

Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности

Эксклюзив
Во Всеукраинской ассоциации судей в отставке посоветовали, как действовать судьям в случае давления на них
19 июня 2024, 10:15  •  109242 просмотра

Во Всеукраинской ассоциации судей в отставке посоветовали, как действовать судьям в случае давления на них

Популярные

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

  •  27656 просмотра
Япония внесла в санкционный список 11 физлиц и 42 компании из России

Япония внесла в санкционный список 11 физлиц и 42 компании из России

  •  36068 просмотра
Латвия обязывает жителей России сдавать экзамен по латинскому языку для продления вида на жительство

Латвия обязывает жителей России сдавать экзамен по латинскому языку для продления вида на жительство

  •  42851 просмотра
Стали известны подробности 14-го пакета санкций против России

Стали известны подробности 14-го пакета санкций против России

  •  48454 просмотра
Россия стремится оставить украинцев этой зимой без света и тепла

Россия стремится оставить украинцев этой зимой без света и тепла

  •  67788 просмотра

Публикации

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

  •  27656 просмотра
Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

  •  112215 просмотра
Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

  •  124444 просмотра
Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности

Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности
Эксклюзив

19 июня 2024, 11:36  •  174004 просмотра
Контрасты мобилизации: почему люди жалуются, что ВВК признают годными людей с болезнями

Контрасты мобилизации: почему люди жалуются, что ВВК признают годными людей с болезнями

19 июня 2024, 08:17  •  167325 просмотра

Война

россияне обстреляли одну из общин Николаевщины

россияне обстреляли одну из общин Николаевщины

  •  375 просмотра
Враг был из тяжелой артиллерии и дронов по Днепропетровщине: без пострадавших

Враг был из тяжелой артиллерии и дронов по Днепропетровщине: без пострадавших

  •  7419 просмотра
россияне с ночи атаковали Сумскую область из артиллерии, минометов и дронами

россияне с ночи атаковали Сумскую область из артиллерии, минометов и дронами

  •  8823 просмотра
В минобороны рф заявили о ночной атаке более сотни беспилотников: что известно

В минобороны рф заявили о ночной атаке более сотни беспилотников: что известно

  •  11290 просмотра
Армия рф с ночи обстреляла два района Харьковской области

Армия рф с ночи обстреляла два района Харьковской области

  •  12175 просмотра

политика

путин пригрозил Южной Корее из-за возможных поставок оружия Украине

путин пригрозил Южной Корее из-за возможных поставок оружия Украине

  •  7571 просмотра
Послы G7 приветствовали принятие закона о реформировании БЭБ

Послы G7 приветствовали принятие закона о реформировании БЭБ

  •  8624 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

  •  27761 просмотра
Россия держит в Черном и Азовском морях четыре ракетоносителя, общий залп-до 28»калибров"

Россия держит в Черном и Азовском морях четыре ракетоносителя, общий залп-до 28»калибров"

  •  26138 просмотра
Япония внесла в санкционный список 11 физлиц и 42 компании из России

Япония внесла в санкционный список 11 физлиц и 42 компании из России

  •  36138 просмотра

Война

россияне обстреляли одну из общин Николаевщины

россияне обстреляли одну из общин Николаевщины

  •  375 просмотра
Враг был из тяжелой артиллерии и дронов по Днепропетровщине: без пострадавших

Враг был из тяжелой артиллерии и дронов по Днепропетровщине: без пострадавших

  •  7419 просмотра
россияне с ночи атаковали Сумскую область из артиллерии, минометов и дронами

россияне с ночи атаковали Сумскую область из артиллерии, минометов и дронами

  •  8823 просмотра
В минобороны рф заявили о ночной атаке более сотни беспилотников: что известно

В минобороны рф заявили о ночной атаке более сотни беспилотников: что известно

  •  11290 просмотра
Армия рф с ночи обстреляла два района Харьковской области

Армия рф с ночи обстреляла два района Харьковской области

  •  12175 просмотра

политика

путин пригрозил Южной Корее из-за возможных поставок оружия Украине

путин пригрозил Южной Корее из-за возможных поставок оружия Украине

  •  7571 просмотра
Послы G7 приветствовали принятие закона о реформировании БЭБ

Послы G7 приветствовали принятие закона о реформировании БЭБ

  •  8624 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

  •  27761 просмотра
Россия держит в Черном и Азовском морях четыре ракетоносителя, общий залп-до 28»калибров"

Россия держит в Черном и Азовском морях четыре ракетоносителя, общий залп-до 28»калибров"

  •  26138 просмотра
Япония внесла в санкционный список 11 физлиц и 42 компании из России

Япония внесла в санкционный список 11 физлиц и 42 компании из России

  •  36138 просмотра

Новости Бизнеса

В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

  •  24308 просмотра
Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

18 июня 2024, 07:17  •  101396 просмотра
Меценат Олег Крот планирует восстановить военный университет в Украине для усиления обороноспособности и развития профармии

Меценат Олег Крот планирует восстановить военный университет в Украине для усиления обороноспособности и развития профармии

17 июня 2024, 12:25  •  103812 просмотра

Экономика

Новую мощную скважину запустили в Украине: ежедневно дает 439 тыс. кубов газа

Новую мощную скважину запустили в Украине: ежедневно дает 439 тыс. кубов газа

  •  2390 просмотра
Япония внесла в санкционный список 11 физлиц и 42 компании из России

Япония внесла в санкционный список 11 физлиц и 42 компании из России

  •  36138 просмотра
В Китае запущен первый в мире промышленный паровой проект на атомной энергии

В Китае запущен первый в мире промышленный паровой проект на атомной энергии

  •  15383 просмотра
Стали известны подробности 14-го пакета санкций против России

Стали известны подробности 14-го пакета санкций против России

  •  48516 просмотра
Кыргызстан и Узбекистан договорились с Китаем о строительстве железной дороги в Европу в обход России

Кыргызстан и Узбекистан договорились с Китаем о строительстве железной дороги в Европу в обход России

  •  12253 просмотра

Киев

Воздушные силы ПВО ночью сбили четыре управляемых авиаракета

Воздушные силы ПВО ночью сбили четыре управляемых авиаракета

  •  16236 просмотра
Вандализм на могилах погибших украинских воинов: задержанной назначат судебно-психиатрическую экспертизу

Вандализм на могилах погибших украинских воинов: задержанной назначат судебно-психиатрическую экспертизу

  •  19390 просмотра
Одного из нападавших на священника в Киеве в 2015-м году приговорили к 15 годам тюрьмы

Одного из нападавших на священника в Киеве в 2015-м году приговорили к 15 годам тюрьмы

  •  20235 просмотра
Надругательство над могилами погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко: подозреваемую женщину задержали

Надругательство над могилами погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко: подозреваемую женщину задержали

  •  22170 просмотра
Не придерживался безопасного интервала: на Киевщине водитель "Volkswagen" сбил 14-летнего велосипедиста

Не придерживался безопасного интервала: на Киевщине водитель "Volkswagen" сбил 14-летнего велосипедиста

  •  23447 просмотра