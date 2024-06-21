Враг был из тяжелой артиллерии и дронов по Днепропетровщине: без пострадавших

российские войска вечером 20 июня и под утро ударили из тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе по Никопольскому району Днепропетровской области. обошлось без пострадавших. Об этом в пятницу сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Не знает покоя от вражеских атак Никопольщина. Оккупанты продолжали бить по тамошним территориям вечером. Под удар попали Марганецкая община и райцентр. Атаки на Никополь снова возобновили под утро - рассказал Лысак.

По его словам, агрессор применил тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе. Обошлось без погибших и пострадавших.

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