Враг был из тяжелой артиллерии и дронов по Днепропетровщине: без пострадавших
Киев • УНН
российские войска вечером и утром атаковали Никопольский район Днепропетровской области с применением тяжелой артиллерии и дронов-камикадзе, обошлось без жертв.
российские войска вечером 20 июня и под утро ударили из тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе по Никопольскому району Днепропетровской области. обошлось без пострадавших. Об этом в пятницу сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
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По его словам, агрессор применил тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе. Обошлось без погибших и пострадавших.
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