11:00
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
08:37
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
Ворог атакував ринок у Харкові, відомо про двох постраждалих - мер

Київ • УНН

 • 28 перегляди

У Харкові ворог завдав удару бойовим дроном по одному з ринків. Внаслідок атаки постраждали двоє осіб.

Ворог атакував ринок у Харкові, відомо про двох постраждалих - мер

Російські війська вдарили по ринку у Харкові, відомо про двох постраждалих, повідомив мер міста Ігор Терехов у понеділок у Telegram, пише УНН.

Деталі

За уточненою інформацією, ворог наніс удар по одному з харківських ринків

- написав Терехов.

Пізніше мер Харкова уточнив, що, "за уточненою інформацією нашого Ситуаційного центру, влучання по ринку у Слобідському районі".

На дану хвилину відомо про двох постраждалих. Також понівечені кілька торгових павільйонів

- повідомив Терехов.

Доповнення

Раніше сьогодні ворог бив по Запоріжжю, поранивши двох людей.

Російський дрон атакував автомобіль у Запоріжжі: двоє поранених02.02.26, 10:28 • 3076 переглядiв

У другій половині дня влада повідомила про новий удар ворог по Запоріжжю.

"росіяни нанесли удар по Запоріжжю. Зруйновано приватний будинок. Щодо постраждалих - інформація уточнюється", - вказав голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Харків