Ворог атакував ринок у Харкові, відомо про двох постраждалих - мер
Київ • УНН
У Харкові ворог завдав удару бойовим дроном по одному з ринків. Внаслідок атаки постраждали двоє осіб.
Російські війська вдарили по ринку у Харкові, відомо про двох постраждалих, повідомив мер міста Ігор Терехов у понеділок у Telegram, пише УНН.
Деталі
За уточненою інформацією, ворог наніс удар по одному з харківських ринків
Пізніше мер Харкова уточнив, що, "за уточненою інформацією нашого Ситуаційного центру, влучання по ринку у Слобідському районі".
На дану хвилину відомо про двох постраждалих. Також понівечені кілька торгових павільйонів
Доповнення
Раніше сьогодні ворог бив по Запоріжжю, поранивши двох людей.
У другій половині дня влада повідомила про новий удар ворог по Запоріжжю.
"росіяни нанесли удар по Запоріжжю. Зруйновано приватний будинок. Щодо постраждалих - інформація уточнюється", - вказав голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.