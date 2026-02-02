Враг атаковал рынок в Харькове, известно о двух пострадавших - мэр
Киев • УНН
В Харькове враг нанес удар боевым дроном по одному из рынков. В результате атаки пострадали два человека.
Российские войска ударили по рынку в Харькове, известно о двух пострадавших, сообщил мэр города Игорь Терехов в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Подробности
По уточненной информации, враг нанес удар по одному из харьковских рынков
Позже мэр Харькова уточнил, что, "по уточненной информации нашего Ситуационного центра, попадание по рынку в Слободском районе".
На данную минуту известно о двух пострадавших. Также повреждены несколько торговых павильонов
Дополнение
Ранее сегодня враг бил по Запорожью, ранив двух человек.
Во второй половине дня власти сообщили о новом ударе врага по Запорожью.
"россияне нанесли удар по Запорожью. Разрушен частный дом. По пострадавшим - информация уточняется", - указал глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.