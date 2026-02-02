$42.810.04
11:00
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
08:37
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Враг атаковал рынок в Харькове, известно о двух пострадавших - мэр

Киев • УНН

 • 48 просмотра

В Харькове враг нанес удар боевым дроном по одному из рынков. В результате атаки пострадали два человека.

Враг атаковал рынок в Харькове, известно о двух пострадавших - мэр

Российские войска ударили по рынку в Харькове, известно о двух пострадавших, сообщил мэр города Игорь Терехов в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Подробности

По уточненной информации, враг нанес удар по одному из харьковских рынков

- написал Терехов.

Позже мэр Харькова уточнил, что, "по уточненной информации нашего Ситуационного центра, попадание по рынку в Слободском районе".

На данную минуту известно о двух пострадавших. Также повреждены несколько торговых павильонов

- сообщил Терехов.

Дополнение

Ранее сегодня враг бил по Запорожью, ранив двух человек.

Российский дрон атаковал автомобиль в Запорожье: двое раненых02.02.26, 10:28 • 3078 просмотров

Во второй половине дня власти сообщили о новом ударе врага по Запорожью.

"россияне нанесли удар по Запорожью. Разрушен частный дом. По пострадавшим - информация уточняется", - указал глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Война в Украине
Харьков